Politie ramt gestolen auto na dollemansrit in Spijkenisse

De politie heeft een dronken Rotterdammer opgepakt na een dollemansrit door Spijkenisse. Hij reed in een gestolen auto door rood, tegen het verkeer in en veel te hard.

Kort voor zijn aanhouding reed de Rotterdammer tegen de buitenspiegel van een ander voertuig. In die wagen zat net een agent die onderweg was naar zijn werk.



De agent reed de Rotterdammer klem met de opmerking dat hij een schadeformulier wilde invullen, maar daar was de andere man niet van gediend. Hij ging er snel vandoor.



Twee politieauto's die achter de man aangingen hebben de auto van de Rotterdammer geramd, zodat hij de macht over het stuur verloor.



Ook de 22-jarige bijrijder uit Spijkenisse is aangehouden. De auto bleek de nacht ervoor gestolen in Spijkenisse.