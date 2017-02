Istomin, Huta Galung en Knaap in Tennis Plaza

De uitzending van Tennis Plaza leverde woensdag een volle tafel op in Ahoy. Tennisser Denis Istomin, de onlangs gestopte Jesse Huta Galung uit Poortugaal en Raymond Knaap (coach Robin Haase) schoven in de talkshow aan bij presentator Etienne Verhoeff om te praten over het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

