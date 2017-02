'Autoverkopers' gaan met geld koper aan de haal

In Rotterdam-Hoogvliet is woensdagavond een man overvallen door twee zogenaamde autoverkopers. Het slachtoffer had interesse in de auto en een afspraak gemaakt.

De verkoper kwam met iemand anders naar de afgesproken plek in de Alsemstraat en bedreigde de koper met een vuurwapen.



Ze namen het geld mee, dat bedoeld was om de auto mee te kopen. Te voet gingen de twee er vandoor. Er is nog niemand opgepakt.