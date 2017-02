Treinwagon zoekt nieuwe eigenaar na faillissement

Restaurant in oude treinwagon Rotterdam-Noord In horecavakblad Misset meldt curator Maria Bowmer dat ze in gesprek is met partijen voor de overname van het bijzondere concept. Aanzienlijke betalingsachterstanden aan leveranciers en medewerkers zouden ten grondslag liggen aan het faillissement.De complete inventaris staat inmiddels online op veilingsite ProVeiling . Maandag loopt de veiling af.Er zijn niet alleen bezems, stoelen en bloembakken te koop, maar ook de 26 meter lange treinwagon. Let op: alles moet zelf worden afgehaald, inclusief de rails.