Thiem wint gevecht van Zverev; Tsonga derde kwartfinalist

Dominic Thiem - Foto: Koen Suyk (ANP)

In de laatste partij van de eerste ronde op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam heeft top-tien-speler Dominic Thiem uit Oostenrijk afgerekend met zijn Duitse collega Alexander Zverev. Het onderonsje tussen de twee jonge tennissers werd in drie sets beslist: 6-3, 3-6, 4-6.

Het was de vijfde ontmoeting op een ATP-toernooi tussen Thiem en de 19-jarige Zverev. De vorige vier partijen waren allemaal in 2016. Thiem - de nummer acht van de wereld - won drie wedstrijden. Zverev - achttiende op de mondiale ranglijst - was alleen in Peking beter.



De 23-jarige Thiem tennist in de tweede ronde tegen de Fransman Gilles Simon. De partij staat gepland voor donderdagavond in Ahoy.



Jo-Wilfried Tsonga

De laatste avondpartij in Rotterdam was een confrontatie in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Daarin trok publiekslieveling Jo-Wilfried Tsonga aan het langste eind tegen Gilles Müller, die eerder in het toernooi nog te sterk was voor de Nederlander Tallon Griekspoor.



Tsonga was na iets langer dan een uur spelen klaar met de Luxemburger. In twee sets versloeg de Franse nummer veertien van de wereld zijn opponent: 4-6, 2-6. Tsonga moet het in de kwartfinale opnemen tegen Marin Cilic of Borna Coric.



Titelverdediger Martin Klizan en de Fransman Pierre-Hugues Herbert zijn de andere tennissers die zich al hebben geplaatst bij de laatste acht van het toernooi.