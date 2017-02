Dijksma wil veiliger goederenspoor bij Dordt

ProRail demonstreerde in Dordt de bestrijding van een lekkende wagon met gevaarlijke stoffen Staatssecretaris Dijksma geeft 12 miljoen voor extra veiligheid op spoor bij Dordt en Zwijndrecht

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft woensdag het startsein gegeven voor extra veiligheidsmaatregelen op het spoor bij Dordt en Zwijndrecht. Ook verplicht ze vervoerders voortaan elke goederenwagon te voorzien van een zogeheten gps-tracker.

De verplichting van zo'n zender is nieuw. Dijksma vindt dat nodig omdat een kwart van de wagons met gevaarlijke stoffen op rangeerterreinen niet goed geregistreerd blijkt te zijn. Met een gps-tracker is altijd duidelijk waar een wagon is en wat er in zit.



Bij de grote brand op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht had de brandweer in 2011 grote problemen, omdat lange tijd onduidelijk was wat er in een brandende wagon zat en in de wagons ernaast. Brandweerlieden besloten te blussen met gevaar voor eigen leven.



Woonwijken

De gps-trackers worden niet alleen verplicht, ook dreigt de staatssecretaris nu al dat ze vervoerders die in de fout blijven gaan desnoods van het spoor zal verwijderen. Dijksma was in Dordrecht om stil te staan bij de start van een nieuwe reeks veiligheidsmaatregelen.



Eerder werd al bekend dat ze 12 miljoen euro uittrekt voor extra veiligheid op het spoor bij Dordt en Zwijndrecht. Daar rijden elke dag 250 goederentreinen door woonwijken. Naast nieuwe wissels en seinen komt er ontsporingsgeleiding en extra geld voor bestrijding van incidenten.



Bloeden

Omwonenden zijn kritisch: "Dit is gewoon een doekje voor het bloeden", zegt voorzitter Wim Roodhuizen van het Stichting Bewoners Componistenbuurt; "de intercity's worden ons afgepakt, maar de stinktreinen mogen we houden van deze staatssecretaris."



"Als hier iets misgaat met een LPG-wagon vallen er duizenden slachtoffers", zegt hij. Ook bestuurders erkennen het risico. "Zo'n pakket maatregelen is welkom, maar het liefst willen we die treinen met gevaarlijke stoffen kwijt", zegt de Dordtse wethouder Jasper Mos.



Spoortunnel

Overleg levert ook succes op, benadrukt hij: "Chloortreinen rijden hier inmiddels niet meer".

Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht wil de LPG-wagons ook kwijt: "Het moet stap voor stap beter worden. Liefst zijn we straks helemaal van de goederentreinen af."



De lang gekoesterde wens van een goederenspoortunnel tussen Kijfhoek en Moerdijk lijkt te duur (circa 1,3 miljard euro), maar staatssecretaris Dijksma vindt niet dat ze een doekje voor het bloeden brengt: "Het is 12 miljoen euro, zo'n doekje krijg je niet elke dag."



Betuwelijn

Mos, Schrijer en omwonenden kijken het gegeven paard toch kritisch in de bek. "Het enige dat het spoor hier echt veilig maakt is zorgen dat die treinen met gevaarlijke stoffen niet meer door onze woonwijken rijden", klinkt het uit alle monden.



Dijksma zegt daar hard haar best voor te doen: "We willen meer vervoer over de Betuwelijn en we praten met de industrie om makers en gebruikers bij elkaar te vestigen, zodat vervoer van sommige stoffen niet meer nodig is. Tot die tijd maken we het spoor hier zo veilig mogelijk."