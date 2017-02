Rotterdamse kapsalon overvallen

Foto: MediaTV

Aan de Goudsesingel in Rotterdam is woensdagavond een kapperszaak overvallen.

Een man kwam de zaak binnen en eiste geld. Eerst deed hij een greep in de kassa. Daarna dwong hij de medewerkster om een kluis te openen.



De vrouw kreeg te horen dat ze moest blijven waar ze was. Toen ze even later terug in de winkel kwam, was de overvaller verdwenen.