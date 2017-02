Twee autobranden in Schiedam

Eerst moest de brandweer naar een brandende personenauto op de Groenelaan. De auto is vrijwel volledig uitgebrand.Een tijdje later was het raak aan de Nieuwe Haven, daar raakte een foodtruck zwaar beschadigd. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.