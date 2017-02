'Ik weet niet wat voor klojo's dit doen'

Eigenaars Ati en Cock den Breejen van de uitgebrande foodtruck in Schiedam voelen zich verslagen. Ze zijn niet verzekerd en hadden al hun geld zitten in de foodtruck die door de brand total loss is.

"We hebben een restaurantje aan de Hoogstraat wat eindelijk lekker begint te lopen. Maar we hebben de foodtruck nodig om het hoofd boven water te kunnen houden", zegt Cock.Ati en Cock werden vorig jaar nog derde op het Mundial Choripan, het wereldkampioenschap broodje Argentijns worstenmaken "We waren zo op de goede weg", vult Ati aan. "En nu? Ik weet het niet." Cock: "We worden er ook niet jonger op. Over een paar weken word ik 62. Het valt niet mee om dan weer helemaal opnieuw te beginnen.""Ik weet niet wat voor klojo's het zijn die dit doen. Ziek en zielig."Kort voor de brand ontstond in de foodtruck brandde nog een auto uit in Schiedam. De politie onderzoekt de oorzaak van de autobranden in Schiedam.