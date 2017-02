In Barendrecht daar woont een prins

Tellings (Facebook)

Barendrechter Karel Tellings (75) heeft woensdagmiddag een mobilisatie oorlogskruis uitgereikt gekregen. De hoge militaire onderscheiding was bedoeld voor zijn vader, die in februari 1942 om het leven kwam in de slag in de Javazee. Dat is niet het enige dat Tellings tot een bijzondere Barendrechter maakt: hij is namelijk ook nog prins.

Tellings overgrootvader trouwde met de dochter van Raden Ayu Sitiajim Srimasajeng, de negende keizer van het vorstenstaatje Surakarta. Karel heeft het nooit geweten. Degene die het hem had moeten vertellen, zijn vader, overleed toen Karel nog maar 1 jaar oud was.



Tellings kwam terecht in een weeshuis, vertrok op zijn achttiende naar Nederland en leefde zijn leven met zijn vrouw Lydia. Tot er in 2011 een brief kwam.



"We moesten per direct naar Indonesië komen. Dus wij daarheen, we hadden geen idee eigenlijk. We komen daar op het paleis en mensen maakten allemaal een buiging voor ons, heel apart."



Tellings werd beëdigd als prins, maar wilde gewoon in Nederland blijven wonen. Hiervandaan helpen Karel en zijn vrouw arme mensen.



"We zamelen kleding en goederen in voor mensen in Israël, Sri Lanka, Suriname, Bonaire, noem maar op." En sinds 2011 dus ook voor Surakarta, dat al sinds 1946 geen vorstenstaat meer is, maar een stad op Java.



Het paleis is er nog en de keizer vervult er een sociale en culturele functie. Zijn personeel heeft het niet breed. "Dus ik zeg tegen mijn neef, de keizer, laat mij dat nou regelen. Dus tot op de dag van vandaag zamel ik spullen in voor die mensen."



Het mobilisatie oorlogskruis dat Tellings woensdagmiddag kreeg, is voor zijn vader. Die heeft hij nooit gekend, maar het was toch een emotioneel gebeuren. "Ik heb wel gehuild ja. Het is mijn vader. Ik ben een deel van hem en hij is een deel van mij."