Donderdag in Bureau Rijnmond

Bureau Rijnmond

Het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond besteedt donderdag op TV Rijnmond aandacht aan een overval in Rotterdam, een brutale babbeltruc in Maassluis en de gewelddadige dood van een 56-jarige Capellenaar.

Overval

Op maandag 2 januari werd tankstation ‘Schipper’ aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam overvallen. Een medewerkster raakte daarbij gewond en moest voor behandeling naar een ziekenhuis.



Babbeltruc

Ruim een week geleden werd een 76-jarige man in de Van Speykstraat in Maassluis slachtoffer van een babbeltruc. Een jonge vrouw deed zich voor als medewerkster van de thuiszorg en kwam zo het huis in. Ze liet ook nog een man binnen en samen beroofden zij het slachtoffer van zijn portemonnee.



Beroving

Een loodgieter uit Bovenkarspel werd bij aankomst bij een klus op de Aalsdijk in Rotterdam opgewacht door een man. Die hield de deur van de Oostflat voor hem open. Maar eenmaal binnen beroofde de man de loodgieter onder bedreiging van een vuurwapen.



Gewelddadige dood

Een 56-jarige Capellenaar is met zware verwondingen gevonden op de stoep van een café aan de Straatweg in Rotterdam. De man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De politie heeft veel vragen over de zaak.



‘Bureau Rijnmond’ is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond waarbij politie en Openbaar Ministerie de hulp van de kijkers vraagt bij het oplossen van misdrijven. Het programma is op donderdagmiddag, rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.