Elke dag post voor groep 8 van De Twee Wieken

Groep achters verzamelen ansichtkaarten uit de hele wereld Leerlingen tonen hun kaartenverzameling De hal bij het lokaal hangt vol ansichtkaarten

Honderden kaarten hangen er al in de hal van basisschool De Twee Wieken in Zwijndrecht. De leerlingen van groep acht zijn bezig met een bijzonder project. Ze proberen voor het eind van het schooljaar uit alle landen ter wereld een kaart te hebben.

De leerlingen sturen verzoekjes naar ambassades, vragen om kaarten op social media en laten familie en bekenden vanaf vakantieadressen kaarten sturen. Op die manier zijn al meer dan 500 kaarten binnengekomen uit 136 landen.



Megan heeft een kaart gekregen van een vriendin van haar oma. "Hallo, na een lange reis door Thailand met Angelina, Peter en Ria voor de bruiloft van mijn broer, ben ik nu in een heerlijk koud Japan. Totaal anders, maar zeker leuk. En lekker eten natuurlijk. Aanrader."



Een andere kaart is gericht aan de hele groep. De kaart komt uit Birma en is geschreven in het Engels. "Hello, greetings from Myanmar. It's a land of thousand of propagules and very friendly people. Our advice: travel as much as you can. Best regards, Melanie and Pete."



De kaarten keren in verschillende lessen terug. Meester Koen kan aan de hand van de ansichten van alles vertellen over geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. Ook krijgen de leerlingen op een leuke manier handigheid in het lezen en schrijven van een Engelse tekst.



De kaarten hangen in de hal, gesorteerd op werelddeel. Er zijn nog wat lege plekken van landen waar nog geen kaart van is ontvangen. Vooral Afrika kent nog gaten. Het wordt lastig om de verzameling op tijd compleet te krijgen. "Sommige landen hebben slecht werkende posterijen", weet meester Koen.