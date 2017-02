Duikers zoeken naar sporen van schietpartij in Hellevoetsluis

Duikers van de politie zoeken in een sloot in Hellevoetsluis naar bewijsmateriaal van een dodelijke schietpartij op Tweede Kerstdag. Ze hopen in het water iets te vinden dat met de schietpartij aan de Branding te maken heeft.

Op 26 december werden in een huis twee mannen neergeschoten . Ze overleden later in het ziekenhuis.Voor de schietpartij in Hellevoetsluis zitten vier mannen vast. Het moordwapen in de zaak is nooit gevonden.Duikers hopen dat boven water te krijgen. Ze onderzoeken een sloot in de buurt van de Kastanjelaan en het Wilgenpad.