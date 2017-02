Olielucht hangt boven Rotterdam-Noord en Schiedam

Meldkamer DCMR

De raffinaderij van Shell in Pernis zorgt donderdagochtend voor een olielucht boven Rotterdam-Noord en Schiedam. Bij de DCMR zijn donderdagochtend vijfentwintig klachten binnengekomen.

Wat de stank bij Shell veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Medewerkers van de DCMR onderzoeken de stank.



Woensdagavond roken mensen in Schiedam, Rotterdam-Overschie en Vlaardingen ook al een olielucht. Die was afkomstig van tankopslagbedrijf Koole in Pernis.