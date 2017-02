Mark Koevermans in Tennis Plaza

Mark Koevermans

Mark Koevermans is donderdag te gast in Tennis Plaza. De commercieel directeur van Feyenoord was zelf jarenlang professioneel tennisser en volgt zijn sport nog op de voet. Aan tafel bij presentator Etienne Verhoeff schuift ook Matwé Middelkoop aan.

De tennisser uit Leerdam is bezig aan z'n tweede tennisleven. Hij richt zich sinds een aantal jaar op het dubbelspel en dat gaat heel goed. Middelkoop won als dubbelaar inmiddels al drie ATP-toernooien en staat rond plek 50 op de wereldranglijst.



Tennis Plaza begint rond 17.30 uur en wordt ieder uur herhaald.