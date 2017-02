Met een app je rottende heipalen in de gaten houden

Sensoren houden paalrot in de gaten Paalrot infographic Lancering van de app in Rotterdam (KCAF)

Bewoners van onder meer het Rotterdamse Kleiwegkwartier kunnen straks met een app voor de smartphone hun houten funderingspalen in de gaten houden. Voor de proef worden bij honderden huizen sensoren geplaatst die meten hoe de fundering ervoor staat.

De app van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek moet een goedkoper alternatief zijn voor een jaarlijks terugkerend kijkonderzoek naar de fundering. Voor de proef worden eenmalig sensoren op de fundering geplaatst.



In het Rotterdamse Kleiwegkwartier, met name in de Margrietstraat, is al jaren sprake van funderingsproblemen door onder meer paalrot. Door de lage grondwaterstand komen heipalen droog te staan, waardoor ze gaan rotten.



Er zijn in het Kleiwegkwartier 800 huizen die kunnen meedoen aan de proef. Inmiddels zijn bij de eerste huizen sensoren geplaatst.



Schiedam haakt binnenkort aan bij de proef. Ook daar zijn veel huizen met paalrotrpoblemen.



Het experiment met de paalrotapp duurt een jaar.