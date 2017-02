Sliedrecht vergoedt PFOA-test voor inwoners en oud-inwoners

Bloedtest naar PFOA vergoed door gemeente Sliedrecht

Inwoners en oud-inwoners van Sliedrecht krijgen de test vergoed waarmee ze zich kunnen laten testen op PFOA. Om de vergoeding was gevraagd door de Sliedrechtse gemeenteraad na ophef over de uitstoot van de giftige stof door Dupont.

Alleen inwoners van de Baanhoek, de buurten Baanhoek-West, de Werenbuurt en het gebied Benedenveer komen in aanmerking voor de vergoeding. Die delen van Sliedrecht zijn aangewezen als risicogebied.



RIVM

Eerder heeft het RIVM steekproefsgewijs bloedtesten uitgevoerd naar PFOA. Maar die namen de onzekerheid onder inwoners niet weg. Vandaar dat nu alle inwoners en oud-inwoners de mogelijkheid krijgen om zich gratis te laten testen.



De test moet duidelijk maken hoeveel van de giftige stof in het bloed van omwonenden is terechtgekomen. De giftige stof is jarenlang uitgestoten door DuPont. Het lichaam breekt PFOA maar moeilijk af.



Wie een vergoeding wil krijgen voor de bloedproef, moet zich voor 15 maart melden bij de gemeente.



Als de aanvraag wordt toegekend, kunnen mensen tot 15 april bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis terecht om zich te laten prikken.