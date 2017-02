Zeven aanhoudingen na drugsvondst in Rotterdam-West

Vuilniszakken met versnijdingsmiddelen Vuurwapen gevonden in het huis aan de Coolhaven

De politie heeft in Rotterdam zeven mensen aangehouden na een toevallige vondst van tientallen kilo's aan versnijdingsmiddelen. Dat zijn stoffen die door drugs worden gemengd om ze te verdunnen.

Agenten hielden vrijdagavond een preventief fouilleeractie in Rotterdam-West. Ze zagen hoe een autobestuurder snel een bezoek bracht aan een huis aan de Coolhaven.



In de auto lag een vuilniszak met vijfentwintig kilo versnijdingsmiddel. Daarop zijn de drie inzittenden van de auto aangehouden.



Huis

In het huis vonden agenten cocaïne, heroïne en meer dan honderd kilo versnijdingsmiddel. Ook bleek er een revolver met munitie te liggen.



Er waren drie vrouwen binnen. Zij zijn aangehouden, net als de bewoner van het huis die binnenkwam tijdens de inval.



Van de zeven aangehouden mensen zitten alleen de bewoner nog vast en een 31-jarige Rotterdammer die in de auto zat.