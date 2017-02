Berdych te sterk voor Gasquet

Tomas Berdych

Tomas Berdych heeft de kwartfinale van het ABN AMRO World Tennis Tournament bereikt. De als vierde geplaatste Tsjech versloeg Richard Gasquet in twee sets: 7-6, 6-1.

In de eerste set ging de wedstrijd tussen de twee generatiegenoten gelijkop. Beide tennissers braken allebei een keer de service van de tegenstander. Berdych trok de tiebreak met 7-4 naar zich toe.



In de tweede set was van gelijkwaardigheid geen sprake meer. Berdych wist direct de service van Gasquet te breken en deed dat later in de set nog twee keer.



Het verzet van de Fransman was snel gebroken. Met een dubbele fout van Gasquet kwam er een einde aan de partij, die uiteindelijk niet de spanning bracht waarop werd gehoopt.



In de kwartfinale treft Berdych nu Martin Klizan. Dat wordt een duel tussen twee voormalige winnaars van het toernooi in Ahoy. Klizan won vorig jaar, Berdych is de winnaar van de editie van 2014.