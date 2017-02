Auto zwaar beschadigd bij brand in Rotterdam-West

In Rotterdam-West is donderdagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt door brand. Het vuur brak uit bij de banden en onder de motorkap.

De brand ontstond rond 06.00 uur aan de Burgemeester Meineszlaan. De auto was geparkeerd op de stoep in de buurt van een kinderdagverblijf.De brandweer heeft het vuur geblust. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.Eerder in de ochtend waren er autobranden in Schiedam . Daar gingen een personenauto en een foodtruck in vlammen op.