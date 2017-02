Weer reuzenrad bij Rotterdamse Markthal

Het reuzenrad keert terug in het centrum van Rotterdam. Het 55 meter hoge gevaarte komt volgende maand opnieuw te staan op het plein bij de Markthal. Het is wel voor het laatst dat de attractie op de Binnenrotte mag staan.

Vorig jaar was het reuzenrad een groot succes. Tienduizenden mensen hebben rondjes gedraaid en genoten van het uitzicht over de stad.Het rad was er toen in verband met de festiviteiten rond 'Rotterdam viert de stad' . Dit jaar keert het rad terug van 11 maart tot 9 april.De gemeente Rotterdam sluit niet uit dat het reuzenrad volgend jaar opnieuw naar de stad komt. Maar dan moet het wel ergens anders worden opgebouwd.Omwonenden klaagden vorig jaar steen en been over mensen die vanuit het rad naar binnen keken.