Aantal overvallen en inbraken in Rotterdam opnieuw gedaald

Inbraak (stockfoto) Infographic van de gemeente Rotterdam

Het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken in Rotterdam is opnieuw gedaald. De politie registreerde vorig jaar eenderde minder inbraken. Het aantal straatroven en overvallen nam met de helft af.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam spreekt van 'goed nieuws'. Maar hij twijfelt of in de toekomst opnieuw zulke scherpe dalingen zijn te zien van zogeheten High Impact Crimes, dat zijn misdrijven die veel impact hebben op slachtoffers.



Jeugdige daders

Er valt nog wat op in de cijfers van de gemeente. Het aantal minderjarige veroordeelden neemt nauwelijks af en het aantal jeugdige overvallers stijgt. De gemeente is twee proefprojecten gestart om dat aantal terug te dringen.



Wijken

De gemeente heeft vijf wijken aangewezen waar de politie extra inzet om inbraken te voorkomen. Het zijn Vreewijk, Bloemhof, Pendrecht, Zevenkamp en Bospolder-Tussendijken.



In al deze wijken ging het aantal inbraken met gemiddeld dertig procent omlaag. Het meest daalde het inbraakcijfer in Zevenkamp, waar woningcorporaties het hang- en sluitwerk hebben aangepakt.



Aboutaleb: "Wij hebben een rechercheteam geformeerd met tientallen rechercheurs op één plek. Als er meldingen binnenkomen van roofovervallen geeft een computersysteem bij de politie aan op welke kruisingen en wegen de politie moet gaan staan om de pakkans te vergroten en niet met z'n allen te rijden naar de plaats delict."



Tarwewijk

De Tarwewijk laat een flinke stijging zien van het aantal inbraken. Daar nam het aantal inbraken toe met vijftig procent. De gemeente voegt de wijk toe aan de gebieden waar de politie extra let op inbraken.