Hardlopend door het Luxor, in origineel 'De Marathon'-tenue

Hardlopen door twee theaters en een sportwinkel. Volgende week is het mogelijk tijdens de Luxor Marathon Run, georganiseerd door de Rotterdam Running Crew.

Op 22 februari staat de run in het teken van de musical De Marathon, gebaseerd op de film.De Rotterdam Running Crew organiseerde eerder al tochten door Diergaarde Blijdorp, de Kuip en het Kasteel. Volgende week wordt na een voorproefje van de musical in het Nieuwe Luxor de tocht vervolgd door het Oude Luxor en sportwinkel Run2Day.En daarbij mogen de spuuglelijke geel-paarse hardlooptenues van Houssein Occasions, bekend uit de succesvolle film, uiteraard niet ontbreken. Hardlopers die zich op tijd hebben ingeschreven, kunnen vanaf bij Run2Day het shirt in ontvangst nemen.Er zijn duizend outfits beschikbaar. De Rotterdam Running Crew meldt aan het begin van de middag dat het storm loopt bij de uitgifte van de shirts.Net als de Rotterdam Running Crew besteedt ook RTV Rijnmond aandacht aan de musical De Marathon. In een vierdelige serie worden de voorbereidingen van de hoofdpersonen op hun weg naar de première in het Nieuwe Luxor gevolgd.Op 23 februari is de eerste aflevering te zien op TV Rijnmond, om 17:45 uur.