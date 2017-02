Geen Jørgensen en Kongolo op Varkenoord

Twee opvallende afwezigen op de openbare training op donderdagmiddag bij Feyenoord. Nicolai Jørgensen en Terence Kongolo waren niet van de partij.

Kongolo werkte een gepland binnenprogramma af en deed daarom niet mee. Jørgensen heeft zich ziek gemeld. Met de straf van Michiel Kramer, die een week is teruggezet naar het tweede elftal, zijn Dirk Kuijt en Dylan Vente de resterende aanvallers in de selectie van Feyenoord. De verwachting en hoop is dat Jørgensen op tijd hersteld is om zondag te kunnen spelen tegen ADO Den Haag.Eljero Elia, die eerder deze week een training liet lopen, was wel weer van de partij donderdag.