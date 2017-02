Allememachies! Bas van Toor te gast bij Rijnmond Nu

Clown Bassie. Schilderij: Coby van Toor

Hij was ernstig ziek, maar heeft nu alweer optredens in zijn agenda staan. Waar haalt Bas van Toor (Clown Bassie) zijn energie vandaan? En hoe belangrijk is de rol van zijn vrouw, Coby?





Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Door: Ruud de Boer Correctie melden