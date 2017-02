Oud-Beijerland stopt illegale bewoning camping De Kreek

Camping de Kreek

De 42 vaste gasten van camping De Kreek in Oud-Beijerland moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Aan het gedogen van de permanente bewoning van de caravans komt een einde. De bewoners zijn woensdag per brief verzocht voor 1 april 2019 de camping te verlaten.



De gemeente wil op het terrein aan de Zinkweg een echte camping maken met caravans die alleen bedoeld zijn voor recreatie.



De termijn van twee jaar is volgens wethouder Piet van Leenen gekozen om rekening te houden met de maatschappelijke impact. “We willen niet dat die 42 mensen de dupe worden van het besluit.”



Geschikte woning

Wooncorporatie HW Wonen heeft de gemeente gegarandeerd dat alle campingbewoners binnen die termijn van twee jaar een geschikte woning kunnen vinden in de Hoeksche Waard.

Voor de mensen die na 2019 in woningnood verkeren zoekt de gemeente naar een alternatief. Van Leenen denkt aan een short-stay-facility. “Een soort welkomsthuis voor mensen die op korte termijn geen onderkomen kunnen regelen. Want dat kan iedereen overkomen”.



Bestemmingsplan

Bijna 50 jaar lang wordt er op camping De Kreek illegaal gekampeerd. Er werd wel een campingvergunning verleend, maar het bestemmingsplan werd nooit aangepast. Daarin staat het kampeerterrein nu nog steeds omschreven als agrarisch.



“Er was lang niet duidelijk of een leiding die onder het perceel doorloopt gevaarlijk zou zijn voor de campinggasten”, legt Van Leenen uit. Ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat die leiding geen risico vormt.



Toepassen regels

De gemeente wil de bestemming nu aanpassen en ging daarover in overleg met de eigenaar. “In de loop van de laatste 25 jaar is de camping een soort noodopvang geworden voor mensen die een woonplek zoeken na een scheiding of uithuiszetting. Nu we de regels voor campings toe moeten passen, kunnen we niet toestaan dat er gewoond wordt”, aldus van Leenen.



De eigenaar van De Kreek wilde niet reageren, omdat deze nog steeds in gesprek is met de gemeente.