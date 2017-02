Haase komt net tekort tegen Goffin

Robin Haase

Robin Haase heeft net niet voor een stunt kunnen zorgen op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Belg David Goffin was in drie sets te sterk voor de Nederlander: 5-7, 6-4 en 6-4.

Haase en Goffin maakten er een spectaculaire driesetter van. Nadat Haase de eerste set met 7-5 won, ging de tweede set met 6-4 naar de als derde geplaatste Goffin. In een partij van hoog niveau had Haase de kans om de nummer 11 van de wereld te verslaan, maar in de derde set werd hij meerdere malen aan het wankelen gebracht.



In twee servicebeurten wist hij vier breekpunten weg te werken, maar op 5-4 ging Goffin toch door de opslag van Haase heen. Het eerste de beste matchpoint wat de Belg vervolgens kreeg benutte hij. Haase was de laatste Nederlander in het toernooi. Goffin speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Dimitrov en Istomin.