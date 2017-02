'Persoonlijke aanpak Dordtse spookjongeren werkt'

Matchmaker Cindy van den Berg

Het is deze week de landelijke week tegen de jeugdwerkloosheid. Nederland telt op het moment 66.000 jongeren zonder baan of diploma. In Dordrecht worden deze jongeren op een zeer persoonlijke manier benaderd. De aanpak lijkt goed te werken.

Een bemiddelaar of matchmaker probeert de jongeren weer de maatschappij in te krijgen. Het gaat om zogenoemde spookjongeren. Jongeren zonder school of baan, die van de radar zijn verdwenen.



De 18-jarige Hassan is zo’n spookjongere. "Mijn niveau 1 heb ik gehaald op het Da Vinci College. Ik wilde ook niveau 2 doen, maar ik had slechte cijfers. Daarom hebben ze gezegd op school dat ik beter kan gaan werken. Maar werk vinden lukt niet."



Hassan woont nu acht jaar in Nederland en heeft hier verder geen familie. Hij kwam hier met zijn tante, maar zij vertrok drie jaar geleden naar Engeland en liet hem achter. “Ik zit veel thuis. Ik heb niemand om mee te praten. En zo leer ik de taal ook niet goed. Dat is weer lastig bij het zoeken van werk."



Werkervaring opdoen

Matchmaker Cindy van den Berg helpt Hassan nu met zijn Nederlands, maar ook met het opdoen van werkervaring. Zo heeft hij via uitzendbureaus af en toe een betaalde klus.



Van den Berg: "Zo leert hij werken en op tijd ergens zijn. En we gaan mee om hem te begeleiden te goed te kijken naar wat hij doet, wat hij wel en niet kan en waar hij in bij kan leren. En dat werpt zijn vruchten af."



Het moeilijkst is misschien nog wel de jongeren bereiken. "We krijgen namen door van de leerplichtambtenaar van jongeren die wel in het systeem staan, maar die niet reageren op mailtjes en telefoontjes. Die gaan we vervolgens bezoeken en proberen te benaderen. En zo lopen heel wat kilometers door Dordrecht en omstreken!", vertelt de matchmaker lachend.



Belangstelling

De Matchmaker-aanpak wordt ook door andere gemeenten met veel belangstelling gevolgd. "We zijn nog niet zo lang bezig, maar in de maanden dat de matchmaker bezig is, hebben we al tientallen jongeren aan het werk of aan een studie of stage geholpen", aldus CDA-wethouder Peter Heijkoop. "Ik mag morgen weer een presentatie over onze aanpak geven op een congres met de grote steden in de Nederland."



Inmiddels is het aantal matchmakers uitgebreid en wordt de aanpak uitgerold naar de andere gemeenten in de Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Gorinchem.



Een vaste baan heeft Hassan nog niet, maar zijn toekomst ziet er een stuk beter uit. "Ik heb nu een plek om naartoe te gaan. Die baan die komt, daar heb ik vertrouwen in."