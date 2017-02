Veel kleurige vogels in jarig Dordrechts Museum

Het Dordrechts Museum bestaat 175 jaar en viert dat met een feestelijk overzicht van het mooiste werk van Aert Schouman. Koningin Maxima komt de expositie zaterdag openen. Het gewone publiek is welkom vanaf zondag.

De tentoonstelling heet "Een koninklijk Paradijs" en dat slaat onder meer op het feit, dat er prachtige behangsels hangen uit Paleis Huis ten Bosch. Na de expositie, die duurt tot 17 september, gaan de stukken terug naar de koninklijke familie.



In het museum wordt vooral duidelijk dat Schouman véél meer schitterend werk heeft gemaakt. "Niemand kon vogels schilderen zoals hij", weet conservator Sander Paarlberg; "Het is een genot om hier rond te kijken."



Aert Schouman (1710-1792) verdiende met zijn werk een dikke boterham. De elite van de 18de eeuw wilde graag werk van hem in huis hebben. "Mensen haalden zo de natuur in huis. Landschappen met dieren, vooral veel vogels", zegt Paarlberg.



Vele veelkleurige vogels domineren dan ook de tentoonstelling, niet alleen op behangsels en aquarellen, maar ook staan er opgezette dieren, is er een film te zien en kunnen kinderen het werk in een aparte ruimte zelf naschilderen.



Wat opvalt zijn de details en de natuurgetrouwheid van de vogels. "Niet zo gek", weet de conservator; "want Schouman bestudeerde de dieren echt nauwkeurig in de privé dierentuin van Willem de Vijfde. Vogelliefhebbers kunnen hier ook hun hart ophalen!"