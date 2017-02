PvdA Rotterdam: Vervang kunstgrasvelden met rubberkorrels

De tientallen kunstgrasvelden met rubberkorrels in Rotterdam moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Dat zegt de PvdA in Rotterdam, nadat onderzoekers woensdag met nieuwe bewijzen kwamen over de schadelijkheid ervan.

Volgens raadslid Barbara Kathmann blijkt uit het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) dat er nog steeds niet genoeg duidelijkheid bestaat of het sporten op die velden wel veilig is."Kinderen moeten nu meteen douchen, mogen niet te lang op het veld zijn en hun kleding gelijk uitkloppen zodat de korrels niet mee naar huis genomen worden. Dan ontstaan er natuurlijk twijfels. Dan is er natuurlijk gewoon iets aan de hand", zegt het Rotterdamse raadslid.Het vervangen van de kunstgrasvelden zou Rotterdam zes miljoen euro kosten. Er is voorlopig geen meerderheid voor het plan.Woensdag liet de VU weten dat de velden mogelijk toch schadelijk zijn. Dit in tegenstelling tot eerder onderzoek door het RIVM.De VU heeft onderzoek gedaan met de embryo's van zebravisjes. Visjes die aan onverdund water met rubberkorrels werden blootgesteld, vertoonden na één dag hyperactief gedrag. Na vijf dagen waren de embryo's overleden.“Als je dit weet, is het onverstandig om kinderen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat te laten sporten", aldus VU-toxicoloog Jacob de Boer. “De resultaten van de zebravisstudie zijn een belangrijke indicator voor mogelijke gezondheidseffecten bij mensen, maar er is meer onderzoek nodig om dat nader vast te stellen. We weten nog niet hoeveel het is, en welke stoffen het zijn.”Tijdens een uitzending van Zembla afgelopen woensdag werden de nieuwe resultaten ook voorgelegd aan toxicologen Martin van den Berg (Universiteit Utrecht) en Jos Kleinjans (Universiteit Maastricht). Zij adviseren een voorzorgprincipe door de overheid en raden het gebruik van kunstgras door jongeren af.De GGD heeft woensdag laten weten zich achter het onderzoek van de RIVM te scharen en blijft bij het standpunt dat sporten op velden met rubbergranulaat veilig is. De GGD betreurt dan ook dat er opnieuw maatschappelijke onrust is ontstaan.