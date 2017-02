Feyenoord niet wanhopig: 'Eind april nieuwe hoofdsponsor'

Mark Koevermans

Feyenoord heeft nog altijd geen opvolger binnengehaald voor hoofdsponsor Opel. De verbintenis met de autofabrikant loopt komende zomer af, maar de Rotterdamse club verwacht binnen enkele maanden een nieuwe partner te hebben gevonden. "We zijn niet wanhopig. Er moet voor eind april een mooie partij komen", zegt commercieel directeur Mark Koevermans.

"Het is een lange, moeizame en uitdagende zoektocht", vertelt Koevermans aan RTV Rijnmond. "De markt is er wel. Er zijn ook bedrijven die het kunnen betalen, maar de vraag is of ze het willen betalen. De exposure van Feyenoord is heel goed, maar een bedrijf hoeft niet per se op zoek te zijn naar exposure. We doen geen mededelingen over bedragen."



Volgens het directielid van de Rotterdammers is sportsponsoring moeilijk in Nederland. "Vergeleken met het buitenland zijn de bedragen in Nederland voor een hoofdsponsor altijd op een hoog niveau geweest. Dat hebben we ook nodig, want we krijgen relatief weinig mediageld", aldus Koevermans.



