Rotterdam wil verborgen armoede in kaart brengen

Wethouder Hugo de Jonge wil weten hoe het in de rest van Rotterdam is gesteld met armoede en isolement. Hij gaat daarover praten met zorginstelling Antes en woningcorporatie Woonbron.

Die lieten onlangs weten dat er in Delfshaven en IJsselmonde alleen al ruim honderd mensen zijn aangetroffen die in een totaal isolement leven.



"We hebben meerdere gevallen aangetroffen waar gas, water en elektriciteit al jaren is afgesloten", vertelt Yvonne van Stiphout van Antes. "Het is heel schrijnend als iemand met een emmertje water uit de sloot zijn toilet spoelt of al jaren flessen water bij de buren vult. Dat is vreselijk."



Schrijnend

Het zijn schrijnende situaties die zich buiten het oog van de instanties afspelen. "Het komt omdat mensen zorg mijden, zich terugtrekken en het huis niet meer uitkomen", zegt Van Stiphout.



"Tegelijkertijd zijn ze wel ergens bij een instantie bekend maar koppelen wij de informatie nog slecht aan elkaar. We kunnen daar nog heel veel slagen in maken, en sneller en adequater reageren."



Geschrokken

Niet alleen de geestelijke gezondheidszorginstelling en woningcorporatie zijn geschrokken van de bevindingen, ook de Rotterdamse gemeenteraad. "Ik ben het meest geschrokken van de hoeveelheid schrijnende situaties. Dan gaat er echt iets niet goed", zegt D66-raadslid Nils Berndsen.



"Daar schrik je enorm van, het feit dat er mensen in deze stad zijn die compleet aan zichzelf overgeleverd zijn en niet in staat zijn om het goed voor zichzelf te organiseren", zegt CU/SGP-raadslid Setkin Sies.



"De hulptrajecten zijn er maar de 'vergetenen', de mensen die niet in beeld zijn, die kan je niet helpen. Dus die moeten we eerst vinden", aldus Berndsen.



Hulp

Voor de ruim honderd gevallen die in twee wijken Delfshaven en IJsselmonde zijn aangetroffen, is nu hulp gestart. Yvonne van Stiphout van Antes: "Daar zetten we de hulp in die nodig is. Van maatschappelijk werk, huisarts, tot schuldhulpverlening."



Om het probleem in zijn geheel te tackelen is meer nodig. "We moeten leren van deze schrijnende gevallen, informatie koppelen en verbinden. Ik wil daar graag verder in gesprek over met gemeente en zorgverzekeraars", besluit Van Stiphout.