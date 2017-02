Wensballonnen zijn nachtmerrie voor molenaars

Molen_ wensballon

Wensballonen moeten verboden worden als het aan de molenaars van werelderfgoed Kinderdijk ligt. Van de negentien molens in de Alblasserwaard zijn er vijftien bewoond.

De molenaars hebben al een aantal incidenten meegemaakt met brandende wensballonnen en zijn bang voor brand. Sommigen hebben met de jaarwisseling niet geslapen en met de tuinslang in de hand de hele nacht naast de molen gezeten.



Neerstorten

Na het aansteken stijgen de wensballonen op en kunnen kilometers verderop weer neerkomen. De afgelopen jaren zijn er verschillende wensballonnen brandend neergestort tussen de historische houten molens in Kinderdijk.



"We hebben er al een keer één brandend in het riet gevonden en ook op tien meter afstand van een molen. Als er één op de rieten kap terecht komt dan staat de molen in enkele minuten in lichterlaaie", aldus molenaar Peter Paul Klapwijk.



Verbod

Ook deze jaarwisseling was het raak. Een wensballon kwam in een van de wieken van een molen terecht. Voorzitter van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk pleit daarom voor een verbod op het afsteken en verkopen van wensballonnen in de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam.



De molenaars willen het liefst meteen een landelijk verbod. Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam heeft aangekondigd te gaan kijken of een verbod zinvol is.