'Afspraken over weren zedendelinquenten op scholen'

Onderwijs Archief Foto: Thijs Kern

Wethouder De Jonge van Onderwijs in Rotterdam wil afspraken maken met scholen om te voorkomen dat leraren met een zedenverleden op een school aan het werk kunnen.

Directe aanleiding is een geval op het VAVO Rijnmond in Rotterdam afgelopen zomer. Een wiskundeleraar werd aangehouden op verdenking van ontucht en het maken van kinderporno.



Later bleek dat de man op meer scholen was weggestuurd na ongewenst gedrag. Toch kon hij overal aan de slag komen.



De Onderwijsinspectie heeft maatregelen genomen, zodat vertrouwenspersonen eerder in gesprek kunnen met scholen en de politie. Het moet ervoor zorgen dat er eerder aangifte wordt gedaan, zodat deze mensen niet zomaar ergens anders gaan werken.