Rotterdam wil af van illegale straatkrantverkopers

De gemeente Rotterdam wil af van illegale, veelal Oost-Europese straatkrantverkopers. Daarvoor zou de officiële Rotterdamse straatkrant een soort keurmerk moeten krijgen.

De gemeente wil het huidige bedelverbod in de stad inzetten om de illegale verkopers aan banden te leggen en onderzoekt momenteel of dat juridisch kan. Leefbaar Rotterdam vroeg eerder om zo'n verbod op de verkoop van illegale straatblaadjes.



"Die verkopers zorgen voor overlast", zegt gemeenteraadslid Michel van Elck. "Ze staan voor winkels, heel vaak is het een Oost-Europeaan."



"Dat zijn mensen die hier hun verblijf willen rekken en die vaak uitgebuit worden door criminele bendes. Die mensen moeten terug naar het land van herkomst en die bendes moeten opgerold worden."



De gemeente Rotterdam schat dat het in de stad in totaal om zo'n vijftig illegale straatkrantverkopers gaat.