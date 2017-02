Dimitrov langs Istomin; Thiem verslaat Simon

Grigor Dimitrov - Foto: ANP

Grigor Dimitrov (foto) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De tennisser uit Bulgarije - twaalfde op de wereldranglijst - ontdeed zich in twee sets van de Oezbekische nummer 76 van de wereld Denis Istomin: 7-6 (7), 6-1.

Dimitrov liet in Ahoy zien in goede vorm te steken. Vooral in de tweede set was het spel van één van de titelfavorieten van het toernooi van hoog niveau en kwam zijn opponent er niet aan te pas. Uiteindelijk was de Bulgaar in ruim anderhalf uur klaar met Istomin, die eerder dit jaar in Australië nog te sterk was voor Novak Djokovic.



In de kwartfinale neemt Dimitrov het op tegen de Belgische tennisser David Goffin. Hij rekende eerder op donderdag nog af met de Nederlander Robin Haase.



Dominic Thiem

De Oostenrijker Dominic Thiem heeft donderdag als laatste de kwartfinales bereikt bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Thiem - achtste van de wereld - versloeg in de tweede ronde de Fransman Gilles Simon (nummer 24 van de mondiale ranglijst) in twee sets: 6-4, 7-6 (4).



Thiem speelt vrijdag in de strijd om een plaats in de halve finales opnieuw tegen een Fransman: qualifier Pierre-Hugues Herbert.