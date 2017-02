'Maak N59 nu snel 2x2 baans'

Een personenauto botste in 2015 tegen een tankwagen aan op de N59

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft opnieuw een brandbrief gestuurd aan minister Schultz van infrastructuur over veiligheidsmaatregelen op de N59. Sinds 2005 vielen er zeker vijftien verkeersdoden op de weg. De laatste keer was in december bij Den Bommel.

De brief is ook ondertekend door de gemeente Schouwen Duiveland.



De twee gemeenten willen dat de weg vierbaans wordt. Volgens hen is daar door Rijkswaterstaat ook al rekening mee gehouden bij de aanleg van de N59. Het gaat dan onder meer om het wegtracé zelf en de ondergrondse infrastructuur.



Schultz heeft meerdere keren aangegeven dat er geen geld is voor de maatregelen. De gemeenten en de provincie Zeeland zijn bereid mee te betalen.