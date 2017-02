Tiende editie Stukafest in Rotterdam

Per adres gaven de artiesten drie optredens

In zestien verschillende studentenhuizen in Rotterdam werd donderdagavond voor de 10e keer Stukafest georganiseerd.

Stukafest staat voor studentenkamerfestival en brengt studenten en jong cultureel talent bij elkaar. Per adres gaven de artiesten drie optredens voor een klein gezelschap op een studentenkamer.Omdat dit jaar het 10-jarig jubileum werd gehouden kozen de organisatoren in Rotterdam ervoor om vooral lokaal talent uit te nodigen."Op deze manier willen we laten zien dat Rotterdam heel veel te bieden heeft op muzikaal gebied", aldus Jay van der Vlist van de organisatie.