Wildwesttaferelen na plofkraak: vier arrestaties

De politiehelikopter kwam in actie om verdachten van een plofkraak op te sporen

Na een lange achtervolging arresteerde de politie vrijdagochtend vroeg in Meerkerk vier verdachten van een plofkraak. De mannen zouden een geldautomaat van de Rabobank hebben opgeblazen in Chaam.

De politie ging na de kraak met meerdere voertuigen en een helikopter op zoek naar de daders. Die bleken in een vluchtauto over de A15 tussen Gorinchem en Nijmegen te scheuren en werden al snel op de hielen gezeten door politiewagens.



Tijdens de achtervolging werd met hoge snelheden gereden. "Een politieauto raakte hierbij beschadigd", meldt de politie. De auto met de vermoedelijke daders kon na ongeveer een uur tot stoppen worden gedwongen in Meerkerk.



De vier verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex in Breda. De vluchtauto is weggesleept door een bergingsbedrijf. Het voertuig wordt later onderzocht.