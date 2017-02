'Turks consulaat in Rotterdam pakt paspoorten af'

Het Turkse consulaat in Rotterdam pakt de paspoorten af van Turken die banden zouden hebben met de beweging van geestelijke Fethullah Gülen. Dat bericht dagblad Trouw, dat sprak met een man die erbij was toen de papieren van zijn vrouw werden ingenomen.

De Turkse regering houdt de zogeheten Gülen-beweging verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Dat leidde tot grote spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam.Een getuige vertelde Trouw dat voor zijn ogen het paspoort van zijn echtgenote werd ingenomen door medewerkers van het consulaat. Ze kreeg een uitdraai waarop staat dat ze voortvluchtig is en met een eensdaags paspoort naar Turkije kan vliegen.De vrouw kreeg te horen dat ze in Turkije zou worden opgepakt. Na een half jaar zou ze de kans krijgen om haar onschuld te bewijzen voor de rechter. Volgens haar echtgenoot werden die dag meer paspoorten ingenomen in het consulaat.De Turkse ambassade wilde tegenover de krant bevestigen noch ontkennen dat paspoorten van vermeende Gülen-sympathisanten in beslag worden genomen. Asieladvocaten zeggen dat al vier gedupeerden zich hebben gemeld.De advocaten zien sinds de couppoging op 15 juli een flinke stijging van het aantal inbeslagnames. Niet alleen Gülen-aanhangers zouden hun paspoort moeten inleveren, maar ook Koerden en kritische journalisten riskeren hun papieren te verliezen.De Turkse consul Sadin Ayyildiz liet er eerder in een interview met RTV Rijnmond geen misverstand over bestaan dat hij Gülen-aanhangers ziet als terroristen . "Als je iemand aanhangt die een terrorist is, dan ben je een terrorist", stelde hij.Het Turkse consulaat kwam al eerder in opspraak. Zo zou de consul na de mislukte staatsgreep brieven hebben gestuurd naar meerdere gemeenten met instructies over hoe om te gaan met demonstraties tegen de Turkse regering.Die actie viel destijds slecht bij de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die naar eigen zeggen geen behoefte had aan "inmenging in de manier waarop wij onze vrijheden uitoefenen".