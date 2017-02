Jørgensen gewoon inzetbaar tegen ADO

Nicolai Jørgensen meldt zich vrijdag weer bij Feyenoord voor de volgende training richting het uitduel bij ADO Den Haag van komende zondag. De Deen ontbrak donderdag nog vanwege griep.

Jørgensen is één van de belangrijkste spelers in het huidige Feyenoord. Niet alleen is hij de topscorer van de eredivisie met 15 doelpunten, met enige regelmatig geeft hij ook een assist op zijn medespelers.Zoals bekend zal reservespits Michiel Kramer niet van de partij zijn tegen zijn oude club. Hij is door Van Bronckhorst uit de selectie gezet vanwege het weigeren van een training voor de reservespelers op zaterdagavond. Dylan Vente uit de A1 van Feyenoord is deze week de vervanger van Kramer in de selectie.