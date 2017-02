Onderzoekers: geef ouderen geen slaappillen

Ouderen

Duizenden mensen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door het gebruik van slaappillen. Vooral ouderen lopen veel risico, blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC.

"Mensen worden er suf van. De pillen werken vaak langer dan alleen de nacht", zegt onderzoeker en hoogleraar medicijnveiligheid Patricia van den Bemt. "Dan ben je overdag ook suf, maar als je 's nachts naar de wc moet kom je makkelijker ten val."



Ieder jaar zouden maar liefst zevenduizend mensen in het ziekenhuis belanden doordat ze onder invloed van slaappillen ten val komen. "De pillen werken ook nog eens spierverslappend", zegt de onderzoeker. "Bij ouderen komt dat effect net iets harder aan."



Botbreuken

Doordat mensen op leeftijd brozere botten hebben, eindigden ze bij een valpartij sneller met een botbreuk. Volgens Van den Bemt is betere voorlichting nodig over het gebruik van de slaappillen. "Het middel is eigenlijk erger dan de kwaal."



Volgens de onderzoeker kan het geen kwaad om af en toe eens slecht te slapen. "Vooral niet als je de volgende dag geen gekke dingen hoeft te doen", zegt ze. "En die mensen werken niet meer, dus dat is geen probleem."



Geen iPad

Voor ouderen die willen stoppen met slaappillen, heeft Van den Bemt nog een aantal tips: "Geen iPad meer kijken vlak voor het slapen, het bed alleen gebruiken om te slapen en geen middagdutjes meer proberen te doen", somt ze op.



Volgens de hoogleraar zijn maatregelen nodig: "Wat mij betreft zouden er geen slaapmiddelen meer aan ouderen voorgeschreven moeten worden" , stelt ze. "Die pillen zijn absoluut geen oplossing."