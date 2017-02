H.-I.-Ambacht: asielzoekers opvangen in woningen

Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht reserveert 2,5 miljoen euro om woningen te kopen waar asielzoekers met een verblijfsvergunning tijdelijk kunnen worden opgevangen. Het bouwen van tijdelijke woonruimte is volgens het college te duur en niet flexibel genoeg.

Het gemeentebestuur was aanvankelijk van plan tijdelijk woonruimtes in het leven te roepen op drie plaatsen: bij de Gerard Alewijnsstraat, de Steenbakkersstraat en de Weteringsingel. Die plannen zijn nu van de baan.



Het gemeentebestuur besloot de plannen te schrappen omdat nog niet bekend is hoeveel asielzoekers dit jaar in totaal moeten worden opgevangen. Het kopen van woningen zou daarom meer flexibiliteit bieden en goedkoper zijn.



Verkocht

De huizen kunnen volgens de gemeente ook weer verkocht worden als ze niet meer nodig zijn. "De woningen worden verspreid over 2017 aangekocht", aldus een schriftelijke toelichting. "Daarbij wordt gelet op een goede spreiding van woningen over de gemeente."



In zo'n huis zou bijvoorbeeld een gezin kunnen intrekken, of de kamers worden los verhuurd. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. Daar wordt op 6 maart over vergaderd.



Hendrik-Ido-Ambacht moet nog woonruimte vinden voor 22 statushouders waar vorig jaar geen plek voor was. Ook moeten volgens een woordvoerster van de gemeente zeker 23 asielzoekers worden geplaatst in de eerste helft van dit jaar.