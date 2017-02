Vopak bouwt opslagterminal in Zuid-Afrika

Vopak - Foto: Sylvio Pinas

Het Rotterdamse tankopslagbedrijf Vopak bouwt een nieuwe tankopslagterminal in Zuid-Afrika. In dat land is een groeiende vraag naar petroleumproducten.

Vopak is ook actief in veel andere landen: zo wordt momenteel gewerkt aan projecten in Panama en Houston. Met de bouw van de opslag in Zuid-Afrika groeit de capaciteit van de onderneming in de omgeving van Durban met 50 procent naar bijna 372.000 kubieke meter.



Het bedrijf maakte verder bekend dit jaar een stabiele bezettingsgraad van zijn opslagtanks te verwachten. Die bezettingsgraad was vorig jaar gemiddeld 93 procent: een procentpunt meer dan een jaar eerder.



Vopak hoopt dit jaar eenzelfde brutowinst te boeken als in 2016. Voorwaarde is wel dat de bezettingsgraad van de tanks op ongeveer hetzelfde niveau blijft als nu. Beleggers reageerden vrijdag teleurgesteld op dat nieuws: Vopak verloor op de AEX bijna 10 procent van zijn beurswaarde.