Zoekactie in sloot Hellevoetsluis maandag verder

Op zoek naar bewijsmateriaal (Foto: MediaTV)

Duikers van de politie hervatten maandag hun zoektocht in een sloot in Hellevoetsluis. Ze hopen bewijsmateriaal boven water te krijgen van een dodelijke schietpartij op Tweede Kerstdag. Zo is het moordwapen nog spoorloos.





De zoektocht in de buurt van de Kastanjelaan en het Wilgenpad begon donderdag. De politie kon een dag later nog niet zeggen of de duik- en baggeractie al iets heeft opgeleverd. Het duiken heeft te maken met de schietpartij aan de Branding. In die straat kwamen eind vorig jaar twee mannen om het leven. Zij werden onder vuur genomen toen ze daar op bezoek waren en stierven korte tijd later in het ziekenhuis. De politie heeft vier verdachten aangehouden