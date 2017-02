OM eist acht jaar en tbs tegen Bart van U.

Justitie eist in hoger beroep acht jaar cel en tbs tegen Rotterdammer Bart van U., voor het doodsteken van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus Loïs.

Volgens justitie was Van U. verminderd toerekeningsvatbaar. Zij wijkt daarmee af van de visie van de rechtbank in Rotterdam. Die legde de verdachte vorig jaar alleen tbs op, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn.Van U. heeft in beide zaken een bekentenis afgelegd. De dood van Els Borst zou een goddelijke opdracht zijn geweest. Zijn zus Loïs, met wie hij samenwoonde aan de Oudedijk in Rotterdam, zou hem stelselmatig hebben gepest. In beide zaken speelde de opvatting over euthanasie een grote rol.Justitie zegt dat moord in beide gevallen niet te bewijzen is, ook al zijn er met name in de zaak Els Borst aanwijzingen dat hij ook van plan was haar te doden. De eis van acht jaar en tbs was dezelfde als destijds bij de zitting in Rotterdam. Daarnaast heeft justitie nog een half jaar cel gevraagd voor verboden wapenbezit.