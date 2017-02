Politie vindt nieuwe bestemming voor gestolen kleding

De politie in Rotterdam heeft een nieuwe bestemming gevonden voor een partij in beslag genomen kleding. De 23 spijkerbroeken, 8 truien en 2 jassen zijn naar de Kledingbank Rotterdam gebracht.

Een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd eind januari opgepakt met twee tassen vol gestolen kleding. Het lukte de collega's van de recherche niet om de kleding te herleiden naar een rechtmatige eigenaar. De kleding zou dan vernietigd moeten worden.De politie vroeg daarom haar volgers op Facebook mee te denken over een goede bestemming voor de kleding. Agenten wilden het geven aan mensen die het niet breed hebben.Er kwamen zo'n 500 reacties binnen op de post. "Een flinke klus om na te lezen kunnen we u vertellen", meldt de politie op Facebook.De keuze is uiteindelijk gevallen op de Kledingbank Rotterdam in Delfshaven. "De kledingstukken zijn donderdagmiddag door ons uitgereikt aan de zeer blije vrijwilligers."