H.-I.-Ambacht wil strengere normen voor Chemours

Hendrik-Ido-Ambacht wil dat het Dordtse Chemours minder afvalstoffen loost in de Beneden-Merwede. De gemeente heeft zich gemeld bij de provincie Zuid-Holland, die werkt aan een nieuwe vergunning voor het chemiebedrijf.

Eerder mengde ook drinkwaterbedrijf Oasen zich in de discussie over de nieuwe vergunning. Het bedrijf wil dat Chemours stopt met het lozen van GenX, omdat die stof niet uit het water kan worden gefilterd Hendrik-Ido-Ambacht sluit zich daarbij aan. De gemeente zegt te willen voorkomen dat "de hoeveelheid afvalstoffen in de rivier en uiteindelijk in ons drinkwater boven de wettelijke norm uitkomen."De gemeente erkent dat Chemours de normen voor de hoeveelheid afvalstoffen die geloosd mag worden zelf al naar beneden heeft bijgesteld in de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Dat gaat het gemeentebestuur echter niet ver genoeg."De normen die in deze aanvraag staan zijn hoger dan de normen die wenselijk zijn", aldus het gemeentebestuur in een schriftelijke verklaring. De gemeente gaat daarom aandringen op strengere normen voor het lozen van afvalstoffen.