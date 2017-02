Dochter Boskalis tekent miljoenendeal

Windmolen (Archief)

Het Papendrechtse bedrijf VBMS heeft een miljoenenklus binnengehaald. De dochteronderneming van baggeraar Boskalis gaat de kabels neerleggen van een windmolenpark in het Duitse deel van de Noordzee. Met de opdracht is 80 miljoen euro gemoeid.

Het Hohe See offshore windmolenpark wordt gebouwd op 90 kilometer ten noorden van het eiland Borkum. Dat eiland ligt naast Rottumerplaat en Schiermonnikoog.



Kabelexpert VBMS is gespecialiseerd in het werk op zee. Het bedrijf zal kabels gaan leveren, installeren en begraven. Ook wordt de dochter van Boskalis verantwoordelijk voor het aansluiten en het testen van de stroomkabels.



Het project begin dit jaar al, maar de kabels worden pas in 2018 en 2019 echt neergelegd.