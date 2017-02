Eerdmans verklaart ratten de oorlog: we willen ze hier niet

Voedselresten op straat, zachte winters en rioolwerkzaamheden: het speelde allemaal een rol bij de groeiende rattenoverlast in Rotterdam. Wethouder Joost Eerdmans is de lastige knagers beu en komt met een waslijst aan maatregelen.

Het aantal klachten over de ratten neemt volgens de wethouder al sinds 2012 sterk toe. Vorig jaar stond de teller zelfs op tweeduizend meldingen over overlast . "Ratten willen we niet in de stad", aldus Eerdmans, die het rattenprobleem 'zeer serieus' zegt te nemen.Problematisch is dat de opmars van de knaagdieren meerdere oorzaken heeft. Daarom is een aanpak op maat nodig. De gemeente neemt onder meer een coördinator rattenoverlast in de arm om dat in goede banen te leiden.Ook komt de gemeente met een aantal hypermoderne foefjes zoals digitale rattenklemmen en een proef met een val in de riolering. Minder modern maar ook effectief: er komen meer bakken in de stad waar mensen oud brood kunnen achterlaten Verder wordt er een meldpunt rattenoverlast in het leven geroepen op de BuitenBeterApp, zodat duidelijk is waar het ongedierte het vaakst opduikt. Op plekken met veel overlast kan vervolgens Eerdmans een voederverbod worden ingesteld."Ook zoekt de gemeente vrijwilligers om mee te helpen hun buurtgenoten te informeren over wat zij zelf kunnen doen om ratten te weren", meldt de gemeente. Rotterdammersdie nog slimme plannen hebben, worden opgeroepen zich te melden.Rotterdammers die zelf willen bijdragen aan de aanpak van de rattenoverlast, kunnen volgens de gemeente alvast stoppen met het voeren van eendjes of het achterlaten van eten op straat.De tweeduizend meldingen die vorig jaar binnenkwamen, hadden volgens de gemeente alleen betrekking op de buitenruimte. Wanneer ook klachten over ratten binnenshuis worden meegenomen, komt het totaal veel hoger uit.